Le député Stéphane Bijoux attristé par le décès de Jean-Michel Martial

Suite au décès du comédien et Président du CREFOM Jean-Michel Martial, le député réunionnais Stéphane Bijoux déclare son chagrin et son soutien dans un tweet:



"Grande tristesse d’apprendre le décès de Jean-Michel Martial. Comédien exceptionnel. Défenseur de l’égalité des chances. Humaniste brillant. Son immense talent et la force de son engagement nous manquent déjà beaucoup."