National Le député Les Républicains de Paris, Claude Goasguen, est mort du Covid-19

Claude Goasguen est mort ce jeudi 28 mai, à l’âge de 75 ans. La figure de la droite à Paris est décédée des suites d'une crise cardiaque alors qu’il sortait d’une infection au coronavirus. Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 28 Mai 2020 à 14:18 | Lu 356 fois

Le député Les Républicains Claude Goasguen était âgé de 75 ans. L'homme politique était connu pour son tempérament volcanique. Il a été élu pour la première fois député de Paris en 1993, et a par ailleurs été maire de cet arrondissement de 2008 à 2017.



Claude Goasguen avait également brièvement occupé le poste de ministre de la Réforme de l'État, de la Décentralisation et de la Citoyenneté de Jacques Chirac, dans le premier gouvernement Juppé.



