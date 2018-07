Le député LREM Thierry Solère placé en garde à vue

Le député La République en marche des Hauts-de-Seine, Thierry Solère, a été placé en garde à vue ce matin, dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre.



Il est soupçonné de s’être servi de sa position d’élu pour favoriser des entreprises pour lesquelles il travaillait. Le parquet de Nanterre souhaite aussi l’entendre sur l’embauche en tant qu’assistante parlementaire de l’épouse d’un de ses anciens employeurs. Un emploi présumé fictif.



Enfin, les magistrats souhaitent avoir des explications sur des prêts octroyés par un de ses amis, un promoteur immobilier, pour plus d’un million d’euros, qui n’auraient pas été déclarés. Ce que Thierry Solère conteste.



Le 11 juillet dernier, le bureau de l’Assemblée nationale avait levé l'immunité parlementaire de Thierry Solère. Une décision prise à l’unanimité.



Ce dossier a d'ores et déjà fait une autre victime. Lors d'une perquisition, les policiers avaient saisi le téléphone de Thierry Solère. Ils avaient eu la surprise de découvrir sur sa messagerie Telegram (une messagerie qui permet de s'envoyer des messages cryptés, indéchiffrables par la police, et qui ont la particularité de pouvoir s'auto-détruire au bout d'un délai déterminé) une note du fisc sur la situation fiscale du député, qui lui avait été transmise par son ami, l'ex garde des Sceaux socialiste Jean-Jacques Urvoas, en poste au moment des faits. Sauf que les deux amis avaient oublié d'effacer les messages...



A la suite de quoi, Jean-Jacques Urvoas avait été mis en examen par la Cour de justice de la République pour "violation du secret professionnel".