Le député FI Eric Coquerel fait le bilan de sa visite

Après une semaine de rencontres avec des acteurs socio-économiques de notre île, Eric Coquerel était hier aux côtés de Jean-Hugues Ratenon lors d'une réunion des militants de la France Insoumise de La Réunion. Les militants ont voté à la quasi unanimité la tenue d'une convention France Insoumise à La Réunion en juillet prochain.



Nous sommes allés interroger le député. L'occasion de faire le bilan de sa visite réunionnaise, à l'invitation du député FI Jean-Hugues Ratenon. Trois problématiques ont particulièrement interpellé Eric Coquerel : l'autonomie énergétique et alimentaire, les dégâts de la politique gouvernementale d'austérité (notamment la suppression des contrats aidés), et la difficulté pour les jeunes Réunionnais de travailler et vivre au pays.



Le député de Seine Saint-Denis constate de tristes similitudes entre sa circonscription et La Réunion en termes d'inégalités sociales, mais, affirme-t-il, ces inégalités sont exacerbées sur notre territoire périphérique, du fait de l'éloignement géographique et d'une gouvernance post-coloniale. Les spécificités de l'île seront d'ailleurs au coeur de la convention France Insoumise à La Réunion, souhaitée par Jean-Luc Mélenchon et Jean-Hugues Ratenon. "La France Insoumise a les moyens d'être la principale force politique de l'île, avec l'appui de Jean-Hugues Ratenon, qui est le député du peuple par excellence", dit Eric Coquerel.