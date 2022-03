Le député David Lorion rend hommage à Roland Ah-Hot

J’ai appris la disparition de Monsieur Roland Ah-Hot cet après-midi.



J’adresse à ses proches, à toute sa famille, à tous mes amis de la communauté chinoise du Sud et de Saint-Pierre, toutes mes condoléances et le témoignage de mon amitié.



Je suis particulièrement reconnaissant à Roland Ah Hot pour son implication, son rôle et les responsabilités qu’il a assumées au sein des associations et notamment en qualité de président l’association Guan Di de 2007 à 2017.



Acteur unanimement reconnu pour son sens moral et sa modestie, sa volonté de transmettre aux plus jeunes son expérience et les meilleures valeurs humaines, je me souviens de sa détermination à la réalisation du Temple Guan Di de Terre-Sainte, de son travail acharné à entrainer le plus grand nombre pour réussir ce beau et important projet.

Nous nous souvenons collectivement de Monsieur Roland Ah-Hot