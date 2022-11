Rubrique sponsorisée Le déploiement de la fibre s’accélère dans les zones rurales de l’île !

Grâce au déploiement d'un réseau d'initiative publique par Réunion THD, la Région Réunion a pour ambition d'amener le très haut débit partout, et d'accompagner les réunionnais dans la transition numérique.





Le réseau d'initiative publique déployé à 70%

Sur les communes que

Ainsi La Région Réunion, à travers l’action de Réunion THD, travaille au rééquilibrage du territoire en intervenant sur les communes de l'île n'ayant pas fait l'objet d'intention de déploiement, de la part des opérateurs privés, soit près d’une commune sur trois. Sans l’intervention publique, ces zones rurales ne pourraient pas bénéficier des mêmes infrastructures que les grandes villes. La dynamique du développement de la fibre sur le territoire, par les secteurs privés et publics, permet aujourd’hui à La Réunion de se positionner comme 2e région la mieux fibrée de France.*Sur les communes que Réunion THD fibre, trois sont maintenant fibrées. Il s’agit des Avirons, de Saint Philippe, et de Sainte Rose. Le déploiement est activement en cours à l’Entre Deux, dans les cirques de Salazie et de Cilaos, et l’année prochaine dans les écarts de Saint Louis (Bellevue, Les Makes et Petit Serré). Au total, ce sont déjà plus de 17 000 foyers qui peuvent déjà bénéficier de la fibre.



Le numérique est un enjeu crucial pour notre île. Et la réduction de la fracture numérique est une nécessité stratégique pour accroître l’attractivité des territoires. Le Très Haut Débit a pour vocation de renforcer l’activité économique, en favorisant le développement et l’éclosion d’entreprises locales. Il doit également permettre de démocratiser le télétravail et la dématérialisation des échanges, limitant ainsi les déplacements. Mais un des enjeux du numérique réside aussi dans l’accès à l’éducation et à l’information pour les jeunes de ces territoires.



Pour en savoir plus sur Réunion THD, n’hésitez pas à consulter leur site internet.



Opération co-financée par l’Union Européenne soutenue par l’Etat dans le cadre du Plan France Très Haut



*Source : Observatoire ARCEP T3 2022 Mais pour que la fibre passe partout, il a toutefois fallu relever de vrais challenges techniques et humains, pour traverser les montagnes et amener la fibre au cœur de chaque foyer. Des défis relevés, pour le plus grand bonheur des usagers, qui pourront bientôt contacter l'opérateur de leur choix, et souscrire un abonnement.