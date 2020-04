A la Une ... Le dépistage du degré d’immunité au Covid-19 bientôt possible grâce à un laboratoire français Le laboratoire de vaccinologie Pasteur-TheraVectys affirme dans un entretien avec Libération qu’il a mis au point un test de sérologie capable de préciser le degré d'immunité des malades guéris du coronavirus. Ce test renseignerait sur l’efficacité des anticorps produits après avoir contracté la maladie.



Ce pourrait être le miracle que le gouvernement espérait, à moins que ce ne soit le joker qu’il gardait dans sa manche depuis un bout de temps. Quoi qu’il en soit, la nouvelle est encourageante pour la suite de la lutte contre le coronavirus. Le laboratoire Pasteur-TheraVectys affirme avoir développé un test de sérologie qui permet d’identifier les individus protégés du Covid-19. De plus, ce test pourrait être accessible facilement aux particuliers, assure le directeur du laboratoire Pierre Charneau à Libération.



Mesurer la qualité des anticorps est possible



Ce qui différencie ce test sérologique des autres, c’est qu’au lieu de simplement détecter les anticorps développés après contamination, il peut en plus déterminer leur efficacité. En clair, le test ne mesure pas si une personne est infectée, mais si ses défenses immunitaires lui permettent de résister au virus. Grâce à ce test, il sera possible d’identifier les personnes vraiment protégées contre une nouvelle infection. Il y aura trois catégories d’immunité : fort neutralisant, faible et non-neutralisant. Pour Pierre Charneau ce serait "un outil précieux pour accompagner le déconfinement".



Le virologue avoue tout de même quelques craintes. Le danger serait que ce test donne des faux négatifs où "une personne détectée positive en anticorps neutralisants, mais qui ne serait en réalité pas protégée" propageant ainsi le virus explique le chercheur. Toutefois, il affirme n’avoir «jamais eu de faux positif. Il est très difficile de garantir 100 % de fiabilité. Ce dont on est aujourd'hui certain, c'est que le taux d'erreur est très faible".



Une grande production possible



À la question de savoir s’il est possible d’en produire dans une quantité industrielle, le laboratoire répond par l’affirmative. "Fabriquer ce test à très haut débit n’est pas un problème majeur : on a en magasin tous les réactifs nécessaires pour en produire plusieurs centaines de milliers", rassure le directeur du laboratoire.



Il ne reste plus qu'à valider les procédures de validation réglementaire pour que la commercialisation puisse se faire. Avec cette nouvelle carte en main, le gouvernement doit se sentir un plus serein avant de faire tapis avec le déconfinement.







