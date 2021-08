A la Une .. Le dépistage du cancer : si méconnu, mais pourtant si crucial

Par GD - Publié le Samedi 28 Août 2021 à 15:52

Le communiqué :

Continuité de l’accès au dépistage organisé des cancers du sein, du col de l’utérus & du colon.

A l’occasion de la rentrée d’août, le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de La Réunion (CRCDC La Réunion) informe de la continuité du dépistage organisé des cancers. Avec ou sans pass sanitaire, pensez à contacter les professionnels de santé pour assurer le suivi de vos rendez-vous.



Dr Sandrine BORDIER

Médecin généraliste, Secrétaire URML OI

" Les médecins généralistes sont au plus près des patients pour le dépistage individuel et organisé des cancers du sein, du côlon & du col de l'utérus. Mais l'épidémie de covid retarde les consultations car les patients ont peur de rester dans les salles d'attente.... Toute la chaine de prise en charge, du dépistage des cancers jusqu'au traitement, est ralentie du fait de cette épidémie. Malheureusement nous voyons arriver des cancers à des stades plus avancés. "



Dr Phuong Lien TRAN

Gynécologue-obstétricien (CHU)

" Le cancer du col de l’utérus touche 50 à 70 Réunionnaises chaque année. Évitons les retards majeurs de prise en charge des cancers comme nous en voyons parfois ici en chirurgie. Il est recommandé de maintenir la prise en charge optimale des cancers et cela passe par le dépistage. Le covid et le pass sanitaire ne font pas barrage au dépistage des cancers. Il faut encourager les réunionnaises à consulter leur sage femme, gynécologue ou médecin traitant dans le cadre régulier de leur suivi gynécologique dans leur parcours de soin."



Dr Raphaële HOARAU

Radiologue, présidente du CRCDC - La Réunion

"En ce contexte de pandémie liée à la Covid 19, il est un autre acteur sanitaire qui ne s'est pas mis en veille. Le cancer continue sans faiblir à sévir. Dans le contexte actuel, certains patients choisissent de différer la réalisation des tests de dépistage. Les cancers sont, en conséquence, diagnostiqués à des stades plus avancés. La prise en charge est alors beaucoup plus lourde. Il faut rassurer les patients sur l'accès aux tests de dépistages. Il n'est pas nécessaire d'avoir un pass sanitaire pour se faire dépister du cancer du sein dans les différents cabinets de radiologie de l'île. Il en est de même pour les sages-femmes ou médecins traitants qui suivent les patients concernés par le dépistage du côlon ou du col de l'utérus."



Dr Katia Slama

Médecin Coordonnateur CRCDC-La Réunion

"Chaque mois, le CRCDC Réunion envoie près de 45 000 courriers aux réunionnais(e)s invité(e)s à faire leur dépistage des cancers (sein, côlon & col de l'utérus). Moins de la moitié d'entre eux passe à l'action. Nous devons les convaincre car 90% des cancers peuvent être guéris s'ils sont pris à temps. "



Courriers d'invitation dans les boîtes aux lettres

Chaque mois près de 45 000 courriers sont envoyés aux réunionnais(e)s invité(e)s à faire leur dépistage. Dépister permet de diagnostiquer précocement certains cancers et d’éviter ainsi des traitements lourds. Dans certains cas, le dépistage peut même permettre de détecter des lésions précancéreuses et de les traiter avant qu'elles ne se transforment en cancer.



Etes-vous concerné(e) ?

- Dépister le cancer du col de l'utérus : vous êtes une femme âgée entre 25 & 65 ans, vous êtes invitée à faire un frottis tous les 3/5 ans (sage-femme, médecin traitant ou gynécologue)

- Dépister le cancer du sein : vous êtes une femme âgée entre 50 & 74 ans, vous êtes invitée à faire une mammographie, associée à un examen clinique tous les 2 ans

- Dépister le cancer du colon : vous êtes une femme ou un homme, âgé(e) entre 50 & 74 ans, vous êtes invité(e) à faire un test immunologique tous les 2 ans



L'équipe du CRCDC La Réunion, se tient à l'écoute des professionnels de santé et du public

0262 30 90 90 * Mail :



Le dépistage organisé des cancers à La Réunion en chiffres :

· Près de 400 000 réunionnaises et réunionnais concernés sont invités à faire leur dépistage chaque année

· 1 réunionnais(e) sur 3 est concerné(e) par le dépistage des cancers

· 384 cancers du sein détectés en 2019/2020

· 59 cancers du col de l’utérus détectés en 2013

· 82 cancers du côlon détectés en 2019/2020

