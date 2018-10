Le départ du Grand Raid est donné à la Ravine Blanche !

Comme chaque année depuis 2013, c’est sur le site de la Ravine blanche Saint-Pierre qu’est donné le top départ de la Diagonale des fous. Les inscrits pourront commencer à pointer leur dossard à partir de 18H avant le départ sur le boulevard Hubert Delisle à 22H.



Le premier des raideurs est attendu comme chaque année vers 21H - 22H ce vendredi à La Redoute, en fonction des faits de course et de la météorologie qui pourraient freiner la progression des coureurs.



2 802 personnes sont inscrites sur la Diagonale des fous cette année mais quelques personnes devraient manquer à l'appel ce jeudi soir. En tout 2529 hommes et 273 femmes étaient en tout cas inscrits. Chaque année, l'organisation doit composer avec 10 à 15% d'abandons avant même le départ.



Les 2000 coureurs qui seront bel et bien engagés sur la ligne de la Ravine blanche ce jeudi rêvent tous de succéder à Benoît Girondel et à Andrea Huser, la Suissesse, vainqueurs chez les hommes et les femmes l’an dernier.