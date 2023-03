Le délégué régional de la SACEM forme les conseillers numériques et les aidants Connect de la Ville de Saint-Paul

Ce lundi 20 mars, s’est déroulée une formation sur l’utilisation de la plate forme de la SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, à destination des conseillers numériques et des aidants Connect de la Ville de Saint-Paul.



De 13h30 à 15h30, cette formation délivrée par Michel MEY, directeur régional de la SACEM Réunion-Mayotte, a pour objectif d’accompagner les artistes Saint-Paulois pour une meilleure connaissance des démarches à réaliser sur la plateforme : droit d’auteur, déclaration… En effet, bon nombre d’artistes du territoire viennent solliciter les conseillers numériques et les aidants connect pour remplir leur demande en ligne sur la nouvelle plateforme de la SACEM.



C’est pour les familiariser à l’usage de cette plateforme que cette formation, réalisée en présence de l’élue Hélène Rougeau déléguée au développement de l’innovation numérique sur le territoire et de Laurence BEAUMARCHAIS artiste reconnue et membre de la commission de la SACEM, a été programmée ce lundi 20 mars dans la salle du conseil municipal de la Ville.