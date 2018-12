Le délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté, Olivier Noblecourt, de retour ce vendredi à La Réunion

Il faisait partie de la délégation qui accompagnait Annick Girardin dernièrement. Olivier Noblecourt, le délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté, sera de retour ce vendredi pour une série de réunions avec différents acteurs socio-économiques et des représentants du monde politique.Lors de son discours clôturant ses trois jours de visite à La Réunion , la ministre des Outre-Mer avait annoncé qu'elle souhaitait, "sous trois mois (…) faire le point sur les travaux conduits par le délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté pour nous assurer, ensemble, qu’elles sont à la hauteur des attentes."Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le "Monsieur Pauvreté" du gouvernement n'aura pas tardé avant de revenir à La Réunion pour aborder avec les acteurs économiques et politiques les premières pistes de réflexion pour faire diminuer le coût de la vie dans l'île.Selon nos informations, Olivier Noblecourt devrait rester dans l'île au minimum deux jours et rencontrera notamment les présidents des conseils départemental et régional, Cyrille Melchior et Didier Robert, sans oublier les acteurs économiques.