Le délai de livraison du nouveau pont de la Rivière des Galets sera tenu

Il y a quatre mois encore, sa livraison était encore prévue pour fin février 2021. Mais la Région avait demandé au groupement Demathieu Bard d'accélérer la manoeuvre. C'est donc en mettant les bouchées doubles depuis la fin du confinement que le groupe sera en mesure de tenir la livraison du nouveau pont avant la fin de l'année. Elle devrait avoir lieu "dans le meilleur des cas le 23".



De la sorte, le groupement évite ce que redoutait le vice-président du Conseil régional en charge des grands chantiers, à savoir l'entrée de plain-pied dans la saison cyclonique, combinée à une reprise du BTP que fin janvier. "Donc, ça peut amener à ce que la livraison prévue fin février puisse encore être reportée", craignait-Dominique Fournel il y a quatre mois.



En ce 11 décembre, la certitude est là. "La route sera ouverte avant le 31", confirme-t-il. "Je le répète, elle sera ouverte pour l’axe principale. Pour les bretelles il y aura encore des travaux à faire. On pourra quand même entrer et sortir des bretelles mais avec des précautions particulières", ajuste le conseiller régional.



En fin de semaine prochaine, l'habituel test de mise en charge de l’ouvrage sera réalisé. Des camions se positionneront en file indienne pour une batterie de tests avant autorisation finale. Ces tests doivent avoir lieu les 16, 17 et 18 décembre. Ce ne sera toujours pas la dernière étape. Sauf imprévu, météo surtout, les travaux de marquage au sol devraient intervenir soit dans la nuit du 21 au 22, soit dans celle du 22 au 23, soit du 23 au 24.



"C'est donc une ouverture qui pourrait se faire dans le meilleur des cas le 23", prévoit l'élu, "en espérant qu’il n’y ait pas de contre temps de dernière minute. Mais bon on en a parlé, reparlé, on a fait des réunions (avec le groupement, ndlr), a priori ça marche", préfère-t-il tout de même rester prudent.