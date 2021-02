A la Une . Le défilé du Port à la barre des accusés

Quatre Portois étaient jugés hier au tribunal, accusé d’avoir organisé un défilé le réveillon du jour de l’an alors qu’un couvre-feu était en vigueur. Les accusés se sont défendus en affirmant qu’il ne voulait qu’encadrer et éviter les débordements d’un évènement qui aurait eu lieu avec ou sans eux. Trois d’entre eux sont ressortis avec du sursis, tandis que le quatrième a été condamné à de la prison ferme.

Par Gaëtan Dumuids / Samuel Irlepenne sur place - Publié le Jeudi 4 Février 2021 à 07:55 | Lu 577 fois

Une vague jaune a déferlé sur le tribunal de Champ-Fleuri. Les quatre Portois jugés hier bénéficiaient d’un fort soutien, dont une bonne partie s’était vêtue de jaune. Un important dispositif policier était également présent.



La cour reproche aux accusés d’avoir organisé un défilé motorisé au Port le soir de la Saint-Sylvestre, alors que le couvre-feu était en vigueur. Du côté de la défense, on assure avoir simplement encadré le rassemblement afin qu’aucun débordement n’ait lieu, ce qui sera majoritairement le cas.



Lors de l’audience, des vidéos ou messages impliquant certains prévenus peuvent remettre cette ligne de défense en doute auprès du parquet.



Finalement, trois d’entre eux écopent de peine allant de 1 an à 18 mois de prison. Le dernier prévenu, qui était placé sous bracelet électronique pour une autre affaire, est condamné à un an de prison ferme pour participation et la promotion du défilé. Ils devront tous s’acquitter d’une amende de 300€ pour avoir bravé le couvre-feu et 135€ pour non-port du masque.