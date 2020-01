Courrier des lecteurs Le déclin de la gauche

Si le peuple le comprenait ...



" L'imposture du gauchisme culturel*." Ça dure depuis si longtemps...le poker menteur d'une certaine classe politique... la gauche et assimilés. Celle qui a abandonné la lutte des classes surannée, pour la lutte des places!



Nb. La lutte des classes est surannée...tous les droits, à l'éducation, à la santé, à la retraite, etc..etc. etc..fonctionnent dans l'universalité des droits, ouverts à tous et font tomber le concept de la lutte des classes...d' où la désertion de la gauche qui n'a plus de grains à moudre sur ce registre-là.



La jalousie, l' envie naissent du sentiment d'infériorité et d' injustice...en droits et de droit, de quel sentiment d'infériorité ou d' injustice peut souffrir légitimement le citoyen ? Il aura droit à la même prison que Carlos GHOSN s'il s'organise pour ça et n'en sortira qu'au gré fixé par le droit, sauf s' il s' en échappe avant...mais ce n' est plus dans le droit, mais dans ses capacités personnelles.Après il s'agit plus que de la réussite personnelle de chacun...à lui de faire son examen de conscience. Nous ne naissons pas égaux...mais des droits égaux existent pour assurer notre parcours personnel.



Elle attaque alors sur le registre de la démagogie et cultive le populisme.



Il en va de même pour la droite extrême...en retard de prébendes.



