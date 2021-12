Courrier des lecteurs Le déclin américain

Les faits. Avant de mourir, Colin Powell, ancien Secrétaire d’Etat et Chef des armées, avait confessé : « J’ai menti », « la CIA m’a trompé ». Bilan : l’Irak a été détruit à tout jamais, emportant la culture d’une grande civilisation. L’ancien premier ministre anglais, Tony Blair, fait son mea culpa : « Je présente mes excuses pour le fait que les renseignements que nous avons reçus étaient faux … ». Pas inquiétés par la Justice, les commanditaires vont envahir la Syrie et la Libye, semant le chaos et la désolation. Trump se vante d’avoir ordonné un bombardement sur la Syrie, au moment où il mangeait « la plus grosse part de gâteau au chocolat », lors du dîner offert au Président chinois, en 2017. Il voulait l’impressionner son hôte. C’est le même qui est suspecté d'avoir poussé à l’invasion du Capitole et à la crédibilisation des Talibans, à Doha, le 29 février 2019.



Commentaires. Les dirigeants politiques états-uniens sont conscients de leur déclassement. Au lieu d’analyser lucidement les changements intervenus et à venir, ils se placent en victimes. Ils se retirent de l’Afghanistan pour se redéployer contre la Chine et la Russie. Le 11 août 2021, en plein chaos, la Maison Blanche publie un communiqué en faveur d’un sommet du « monde libre » les 9 et 10 décembre. A bas la morale américaine qui justifiait 20 ans de présence en Afghanistan. Du jour au lendemain, il faut partir. Au nom de cette même morale.



Le sommet du « monde libre » a été entaché par 2 événements d’origine US : L’abandon de près de 20 millions de filles et de femmes afghanes. Une crise morale sans précédent. La récupération du mégacontrat que la France avait déjà signé avec l’Australie. Les protagonistes ont joué dans le dos des Français alors que ces derniers étaient impliqués dans la coalition anti-Talibans en Afghanistan. Pire, la France est exclue de la nouvelle coalition Aukus (Australie-Angleterre-US).

Conséquences. « Politico », un média américain très connu, titre le 19 décembre : « Biden promised competence and order. Chaos and uncertainty are winning. » Une année perdue en gesticulations médiatiques du « père la morale ». Sa deuxième année de mandat commence mal avec l’entrée en vigueur du RCEP (Régional Comprehensiv Economic Partnership), au 1er janvier 2022. La plus grande zone de libre échange au monde comprend 15 pays dont la Chine mais pas les Etats-Unis. L’Histoire de la liberté du commerce a basculé lors du vote de l’ASEAN, le 15 novembre 2020. En pleine pandémie, ce fut une victoire de la présidence vietnamienne conclue après 8 années de discussions. Un an après, tout est plié(1). La vitesse d’exécution pour s’adapter sur le plan politique, juridique, douanier, industriel, logistique etc. a créé de nouveaux standards qui s'imposent au champion du monde libre auto-proclamé qui traîne un boulet de 6,8% d’inflation. Plus grave, le Président américain n’a pas pu faire voter la moitié de son ambitieux programme budgétaire de 3500 milliards de dollars. A qui la faute? Le déclassement américain est réel, sous l’effet de critères externes et internes. La faillite morale des dirigeants ne va pas arranger les affaires de l’empire.



(1) Sur le site RCEP c’est l’effervescence. Vous pouvez ne pas être d’accord, mais c’est une réalité objective.

