Le décès de Brigitte Ligney officiellement annoncé

Malgré l'important dispositif de recherches mis en place et le relais pris par les proches et les bénévoles, Brigitte Ligney est restée introuvable. Le conseil municipal de la Chenalotte a finalement annoncé, fin mars dernier, le décès de l'édile près de deux ans après sa disparition dans notre département . Une cérémonie religieuse et un hommage républicain se tiendront dans sa commune le samedi 6 mai prochain."Les élus de la commune s’associent à la douleur de la famille et n’oublieront pas celle qui a tant donné pour son village", indique le conseil municipal.