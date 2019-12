Le décalage !

Les élections municipales viennent de se dérouler à Madagascar. Elles n'ont pas eu un grand succès, boudées plutôt.. 30% seulement des électeurs se sont rendus aux urnes..l'immobilisme de la situation, malgré les effets d'annonces du pouvoir en place laisse penser à une fatalité. Pour le citoyen, la fonction politique ne laisse aucun espoir... Même dans la capitale Tana..l'organisation de la cité, la sécurité des citoyens, l'hygiène publique et domestique, la vie de tous les jours où ce que l'on doit manger le midi ou le soir n'est jamais connu d'avance ! Tout cela motive peu tout un chacun...



Mais les intellectuels s'émeuvent, s'agitent, grattent leur matière grise pour en tirer la quintessence , se consultent, incitent la population à réagir et à apporter leur soutien à la récupération d'îles éparses et qui portent le même nom dont ils ne sauront quoi faire sauf à les vendre au plus offrant...



Tout se vend à Mada...



C'est comme si, Noël à Mada et pour les gasys, doit se dérouler aux Iles Éparses."