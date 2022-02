National Le débat pain au chocolat/chocolatine fait son premier détenu

Un homme de 21 ans a écopé de 4 mois de prison ferme pour avoir déclenché une bagarre dans un bar. Le motif : un touriste a eu le malheur de dire "pain au chocolat".





En France, la célèbre viennoiserie chocolatée porte deux noms : chocolatine dans le sud-ouest et pain au chocolat dans le reste du pays. Une différence qui crée un débat, généralement amical et humoristique, entre les deux camps. Mais cet esprit bon enfant a disparu dans la ville de Mimizan le 9 juillet 2020.



Ce jour-là, un groupe d’amis originaires du nord de la France se rend dans un bar. C’est là qu’ils sont interpellés par plusieurs locaux qui leur demandent de nommer la viennoiserie. En prononçant le mot banni dans le sud-ouest de la France, un déchaînement de violences va s’ensuivre. Une des victimes va avoir la mâchoire fracturée, des dents déplacées et un enfoncement du crâne.



Face aux juges, le prévenu de 21 ans n’arrive pas à expliquer son geste. Il invoque l’effet de groupe et l’effet tout court. Il est condamné à 4 mois de prison ferme.



Un débat qui semble totalement dérisoire à l'heure où des personnes mettent de la crème fraîche dans le rougail saucisses...



