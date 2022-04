A la Une . Le débat de l'entre-deux-tours décrypté par les macronistes péi

Après le débat d'entre-deux-tours ayant opposé ce mercredi Emmanuel Macron à Marine Le Pen, les soutiens locaux du président-candidat ne cachent pas leur optimisme quant aux chances de victoire de leur poulain. Analyse de ce débat avec le référent local LREM, Bachil Valy, et le coordonateur de la campagne d'Emmanuel Macron dans l"île, Éric Leung. Par SI - Publié le Jeudi 21 Avril 2022 à 17:24

Débat présidentiel 2022 : Un face à face à couteaux tirés

"Le débat a été d'un haut niveau. On voit bien que le président de la République maîtrise bien ses dossiers". Pour Bachil Valy, Emmanuel Macron a réalisé ce mercredi soir un sans-faute dans le débat qui l'opposait comme en 2017 à Marine Le Pen. "Que ce soit dans la justesse chirurgicale de ses propos ou dans sa posture, Emmanuel Macron a été convaincant. Il possède également une certaine crédibilité : quand il y a un problème, il apporte des solutions et explique pourquoi, je fais notamment référence à la thématique de la vie chère", explique Bachil Valy.

"Marine Le Pen joue sur les peurs"



"Marine Le Pen, comme d'habitude, joue sur les peurs : à chaque fois, c'est toujours l'injustice, et elle promet comme pas mal de candidats des choses qui sont pratiquement impossibles, comme la sortie de l'Union européenne. Sur ce point, le président de la République lui a justement rappelé qu'on ne négociait pas dans son coin sur les accords qu'on a car tous les pays membres ne vont pas dans la même direction", poursuit le référent local LREM.



Pour le maire de l'Entre-Deux, Marine Le Pen ne donne pas l'impression de vouloir "sauver la France" mais plutôt "d'être au pouvoir". "Il y a le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron et le quoi qu'il en coûte de Marine Le Pen qui est d'être au pouvoir".



Bachil Valy a été particulièrement sensible à la passe d'armes entre les candidats à propos de la laïcité. Si Marine Le Pen affirme n'avoir aucun problème avec l'islam "mais avec l'islamisme", elle s'est de nouveau montrée favorable à l'interdiction du voile dans l'espace public. De quoi mener le pays "à la guerre civile", lui a répondu Emmanuel Macron, assurant au passage que cela serait "anti-constitutionnel".



"Il y a une méconnaissance totale de Marine Le Pen au sujet de l'islam qui confond le foulard de l'islam et le terrorisme islamiste", regrette Bachil Valy, qui invite la candidate du RN "à revoir ses gammes". "De plus, c'est faire injure aux millions de Français et Réunionnais de confession musulmane. À La Réunion, nous avons un vivre-ensemble qui tient compte des différentes cultures et religions qui ont construit notre île. Le peuple français a pu apprécier quelqu'un d'objectif et le plus honnête possible en disant ce qu'il ferait et ce qu'il ne ferait pas".



De son côté, le coordonateur de la campagne d'Emmanuel Macron dans l'île, Éric Leung, a trouvé que ce débat "était bien meilleur qu'en 2017" car beaucoup plus axé sur les programmes des deux candidats, même si Marine Le Pen ne l'a toujours pas convaincu. "En 2017, Marine Le Pen avait fait la démonstration de sa non-capacité à maintenir le choc. Hier soir, elle n'a pas donné plus de précisions sur son programme et notamment sur son financement, contrairement à Emmanuel Macron qui, tout en restant objectif, a un programme et des propositions beaucoup plus crédibles", explique le marcheur. Il poursuit : "il nous fallait ce débat démocratique où deux candidats à la fonction suprême de notre République ont pu partager avec des millions de Français leur vision et leur volonté d'action. Mais sans faire injure à Madame Le Pen, sa vision n'est pas très opérationnelle et se résume en un programme qui est quelque peu contradictoire".



"On a beau mettre du vernis partout, le Rassemblement National reste le Front National"



Autre point important pour Éric Leung, la question de l'Europe sur laquelle les deux candidats ont une vision diamétralement opposée. Alors qu'Emmanuel Macron promeut plus d'Europe à travers le concept de "souveraineté européenne", sa rivale souhaite elle de son côté une réforme profonde des institutions européennes pour faire émerger une "Alliance européenne des nations". "On revient toujours sur cette idée du coté du Rassemblement national qu'il faudrait sortir de l'Union européenne, ce qui serait catastrophique pour la France et pour l'Europe. D'ailleurs, elle ne pouvait pas répondre sur le fait qu'elle affirmait avoir beaucoup de propositions à ce sujet", poursuit-il.



Sur la question de la laïcité, il rejoint son collègue Bachil Valy sur les "incohérences" de Marine Le Pen concernant le voile. "Une question avait été posée sur le voile et dans sa réponse, la candidate du RN rebondit sur le voile et l'intégrisme. On a beau mettre du vernis partout, le Rassemblement national reste le Front National, la réalité revient au galop", maintient Éric Leung pour qui les valeurs du parti lepeniste sont "incompatibles avec les valeurs de La Réunion". "Nous sommes un exemple de vivre-ensemble et comme l'a répété la maire de Saint-Denis, on a fêté la semaine dernière le nouvel an tamoul, les chrétiens fêtaient Pâques et les musulmans étaient sur le Ramadan et tout le monde était heureux comme ça", rappelle-t-il, pas franchement convaincu des dires du RN à ce sujet.



Satisfait de la prestation d'Emmanuel Macron, Éric Leung pense que ce dernier a pu convaincre une bonne partie des téléspectateurs au travers de son programme mais aussi de son bilan. "Je maintiens le fait que sur ce quinquennat 2017-2022 où nous avons eu de très fortes perturbations comme lors de la crise covid, je trouve extraordinaire que Marine Le Pen dise que le président Macron a cumulé 600 milliards d'euros de dettes, moi je dis qu'heureusement l'Europe était là et qu'heureusement ce 'quoi qu'il en coûte' avait été décidé assez rapidement parce que sinon nous n'aurions plus d'entreprises", martèle-t-il, prenant le cas de La Réunion où près de 75% des salariés du privé avaient été placés en chômage partiel en mars-avril 2020.



"Le pari du candidat Macron est de se dire que plus il y aura de travail, plus il y aura de la valeur ajoutée et plus il y a aura de la consommation. Le pouvoir d'achat est l'une des thématiques les plus importantes de son programme et nous faisons le pari de l'avenir. Le débat d'hier a été technique mais Emmanuel Macron a fait la démonstration de savoir de quoi il parlait et cela a pu convaincre pas mal de personnes", glisse-t-il en guise de conclusion.

