Le débat autour de l'exploitation du zamal thérapeutique

http://sante.lefigaro.fr/article/cannabis-therapeutique-vers-une-experimentation-en-2019/

https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/le-cannabis-therapeutique-enjeu-pour-les-agriculteurs-du-cher_13598647/ Le mot thérapeutique est à retenir. L'expérimentation est déjà en cours à La Reunion avec les préconisations du gouvernement.Nous la suivons . Il ne s'agit pas de planter la variété qui est hélas fumée ici et puissante en psychotrope.Il s'agit de faire une expérimentation avec une réflexion partenariale notamment avec l'association experte basée à La Reunion, la chambre d'agriculture favorable à l'émergence de nouvelles filières ( exemple la production de PAPAM plantes aromatiques et médicinales de La Reunion) sur des surfaces limitees et il s'agit aussi que nos agriculteurs puissent diversifier et en vivre. Examiner les rendements, expérimenter avec la fabrication de matériaux bio sourcés: textiles, solvants bio, etc, gain economique?EXPLIQUER A TTE LES FAMILLES DE LA REUNION au sein desquelles nos enfants sont addictés ou non et qui sont inquiètes, qui vivent dans l'angoisse, leur expliquer que nous n'allons pas planter du zamal dur, celui qui nous rend fou, mais que nous créons une vraie filière agricole créatrice d'emplois.Il faut en parler, expliquer, et CREER DES EMPLOIS.Oui, nous avons toujours eu in pié zamal dan nout kour pou soign nout kok péi, pou fé la tizane.Ce sont les addictions avec des produits promus et permis par la loi: l'alcool, les cigarettes, et d'autres plantes comme le zamal fort en psychotrope qui doivent être interdits.Des articles sur le cannabis thérapeutique en filière encadrée, accompagnée. Yvette Duchemann





