A la Une .. Le danseur David Iva sur les traces de Nelson Mandela et des Zulus

L’artiste péi publie une nouvelle vidéo sur ses réseaux sociaux le montrant dansant au milieu des paysages sud-africains. Parti pour une compétition de danse, le jeune homme a voulu rendre hommage avec sa comparse Prisca au pays de Nelson Mandela. Le danseur a également tenu à aller à la rencontre des habitants de Soweto et des membres de la communauté Zulu. Sur un remix de maloya aux accents électro, les deux Réunionnais veulent créer plus de lien avec les danseurs de la zone océan Indien. Par La rédaction - Publié le Jeudi 22 Décembre 2022 à 09:26