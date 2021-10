A la Une .. Le dancehall survolté de Pix'L et Scory Kovitch

En créole réunionnais, en français ou en créole jamaïcain, Pix'L enchaîne les punchlines sur la production de Scory Kovitch. Le projet devrait séduire tous les nostalgiques d'une dancehall plus street. Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 à 14:36

"Hold Up" va vous rappeler la dancehall des années 2000 où les riddims puissants se succédaient sur des mixtapes qui profitaient de l'avènement du mp3. Et pour cause, c'est sur le très énergique Requiem Riddim que Pix'L pose sa voix. Une instru déjà utilisé par un autre ténor musical il y a peu, Admiral T.



Le clip a été réalisé par Audran Sarzier et la chorégraphe Laure Courtellemont.



Voici en images "Hold Up" de Pix'L et Scory Kovitch :







