A la Une . Le dalaï-lama regrette d'avoir demandé à un enfant de lui "sucer la langue"

De nombreuses critiques ont suivi la diffusion d’une vidéo de la séquence au cours de laquelle le chef spirituel tibétain demande à un garçonnet de lui « sucer la langue ». Ce lundi, le dalaï-lama a indiqué « regretter cet incident ». Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 10 Avril 2023 à 16:46

Ce lundi, le dalaï-lama a présenté ses excuses au petit garçon, et à sa famille, pour lui avoir demandé de lui « sucer la langue ». La scène avait fuité sur les réseaux sociaux il y quelques semaines à l’occasion d’une audience publique dont un extrait a émergé sur les réseaux sociaux. « Sa Sainteté souhaite présenter ses excuses au garçon et à sa famille, ainsi qu’à ses nombreux amis à travers le monde, pour la peine que ses paroles ont pu causer », indique un communiqué publié sur son compte Twitter officiel.

La scène a été filmée à McLeod Ganj, en banlieue de Dharamsala, dans le nord de l’Inde. Dans l’extrait, le chef spirituel tibétain, âgé de 87 ans, s’adresse à un enfant venu le saluer sur scène. Il essaie de l’embrasser sur la bouche, et lui tire la langue, juste après lui avoir demandé en anglais de lui « sucer la langue », suscitant l’hilarité d’une partie du public.