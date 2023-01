Courrier des lecteurs Le cynisme du gouvernement ...

Par Carl Joseph - Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 à 08:27

Condamné aux affaires politiques depuis sa dernière élection, le gouvernement est comme un naufragé dans l'océan des emmerdes qui l'entourent. Un coup à droite un coup à gauche, il reste maladroit dans ses mouvements tel un mauvais nageur dans un bassin de piscine olympique. Il doit faire passer le dossier des pensions, cruel pour ceux qui auront à subir les conséquences à venir. Il veut faire, de la pédagogie quand l'exercice est terminé et au moment de sa correction ...c'est inverser l'ordre des choses...

Il craint le désordre et pour donner une impression d'ordre il instaure la dictée quotidienne à l'école au CM... Qui se plaindra de l'utilité de cette loi décision ?

Une mesure somme toute pédagogique qui n'aurait jamais dû être abandonnée par ses prédécesseurs. C'est une déclaration solennelle du ministre de l'Education qui l'annonce alors qu'il existe tout un corps d'inspecteurs pédagogiques pour faire passer les consignes auprès des praticiens que sont les enseignants. Mais dans le cochon tout est bon.

Ça distrait l'opinion du dossier des pensions et donne l'impression que le gouvernement a les pieds bien dans ses baskets. Ça donne aussi l'impression d'un gouvernement de l'ordre et de la sévérité quand la chienlit s'installe dans les banlieues, les zones de non-droit au point que ce sont les habitants eux-mêmes qui s'en chargent ... Que les faits divers, mais pas du tout anodins, montrent que de nombreux sans papiers fichés et avec obligation de quitter le territoire se trouvent sous nos fenêtres .. à commettre des forfaits .