La grande Une Le cyclone tropical très intense Freddy devrait passer entre 150 et 250 km de La Réunion

Découvrez le tout dernier bulletin émis par Météo France ce 19 février à 10h45 locales concernant le cyclone tropical très intense Freddy. Par LG - Publié le Dimanche 19 Février 2023 à 10:30

La préfecture a placé le département en PRE-ALERTE JAUNE CYCLONIQUE.



FREDDY s'est intensifié au stade de Cyclone Tropical Très Intense en cette fin de nuit de samedi à dimanche.



Ce cyclone particulièrement puissant et compact génère des vents extrêmes près de son centre, mais la zone d'influence du cyclone est réduite : peu d'effets ressentis au-delà de 200 km du centre.



Sur une trajectoire orientée vers l'ouest-sud-ouest, FREDDY se rapprochera des Mascareignes par le nord-est avec un passage au large du nord de Rodrigues ce dimanche soir, de Maurice lundi après-midi et de la Réunion en cours de lundi à mardi. Selon le scénario privilégié, la distance de passage aux îles soeurs devrait être comprise entre 100 et 200 km pour Maurice et entre 150 et 250 km pour La Réunion.



Pour la Réunion et Maurice, ce passage devrait causer une dégradation rapide et significative des conditions météorologiques (vents forts et mer dangereuse notamment) mais n'exposant pas les terres à la zone la plus dangereuse située au coeur du cyclone. Néanmoins, compte tenu des incertitudes à ces échéances, un scénario plus pessimiste avec un passage plus près des îles ne peut pas encore être complètement écarté. L'amélioration se dessine rapidement en journée de mardi.



Un atterrissage sur la côte orientale de Madagascar est prévu dans la soirée de mardi à un stade encore probablement intense générant des vents localement dévastateurs et d'un état de mer très dangereux près de la zone d'impact. La localisation de la zone d’atterrissage reste encore à préciser, mais devrait se situer entre Tamatave (Toamasina) et Manakara.



En fin de de semaine, FREDDY après avoir traversé Madagascar pourrait ressortir dans le canal du Mozambique et se renforcer à nouveau avant d'atterir sur le Mozambique. La localisation de la zone d'atterissage et l'intensité du système à cette échéance restent encore à préciser.



Etant donné le danger potentiel associé à ce système, il est recommandé aux habitants des Mascareignes, de Madagascar et du Mozambique de suivre de près l'évolution de FREDDY et de rester à l'écoute des consignes des autorités locales.



CYCLONE TROPICAL TRES INTENSE numéro 7 (FREDDY) :



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 220 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 315 km/h.

Pression estimée au centre: 931 hPa.

Position le 19 février à 10 heures locales: 16.9 Sud / 65.6 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 1125 km au secteur: EST-NORD-EST

Distance de Mayotte: 2240 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: OUEST, à 24 km/h.



Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours :



CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 20/02 à 10h locales, par 18.3 Sud / 59.0 Est.

CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 21/02 à 10h locales, par 19.9 Sud / 51.7 Est.

TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 22/02 à 10h locales, par 21.1 Sud / 45.0 Est.

TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 23/02 à 10h locales, par 20.6 Sud / 38.9 Est.

CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 24/02 à 10h locales, par 19.6 Sud / 34.4 Est

