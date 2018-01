Le cyclone tropical intense Cébile à 2735 km de La Réunion

Le cyclone tropical intense Cébile se trouvait à 16 heures à 2735 km à l'Est de La Réunion (15.7 Sud / 81.2 Est). Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée.



La pression au centre du cyclone est estimée à 946 HPA. Cébile se déplace à présent vers le sud-ouest à la vitesse de 9km/h. Selon les prévisions de trajectoire, le système devrait continuer à avancer vers l'ouest avant d'entamer une descente plus franche vers le sud-sud-est. Le cyclone ne représente aucune menace pour les terres habitées.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:

- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 30/01 à 16h locales, par 16.2 Sud / 79.2 Est.

- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 31/01 à 16h locales, par 16.0 Sud / 77.6 Est.

- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 01/02 à 16h locales, par 16.4 Sud / 76.3 Est.

- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 02/02 à 16h locales, par 17.1 Sud / 75.9 Est.

- FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 03/02 à 16h locales, par 18.5 Sud / 77.1 Est.