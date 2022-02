Le cyclone tropical intense Batsirai fait une victime à l'île Maurice

Alerte cyclonique levée à l'île Maurice tôt ce jeudi matin. Après plusieurs heures confinée en raison de l'alerte rouge, la population s'est réveillée avec une triste nouvelle.



Un chauffeur de bus, âgé de 55 ans, quittant son domicile à moto, pour se rendre au travail, a été tué sur le coup sur la route de Trou-aux-Biches. Il aurait percuté un arbre couché en travers de la chaussée glissante et impraticable.



Malgré cette tragédie, le bilan à Maurice est plutôt rassurant. Pas de "gros dégâts", des arbres déracinés, près de 7 500 foyers privés d'électricité et d'eau, et des routes encombrées. 28 centres d'accueil à travers l'île ont par ailleurs recueilli 227 réfugiés, dont des enfants, qui vivent dans la précarité.



La reprise de l'activité économique se fait timidement, plusieurs commerces restent encore fermés ce jeudi. La rentrée scolaire a été reportée en raison du mauvais temps. Les parents d'élèves et recteurs réclament un report au lundi 7 février 2022.



A noter que l'aéroport international Sir-Seewoosagur Ramgoolam, à Plaisance, est de nouveau opérationnel malgré une reprise du trafic perturbé par des reprogrammations ou des annulations.