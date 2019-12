Le cyclone tropical BELNA touche terre près de Soalala/Mada avec des rafales de 190km/h et des pluies torrentielles

➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion ( CMRS) a mis à jour le suivi du cyclone BELNA sur la base du point de 16heures ce lundi 09 Décembre 2019.



➡️ L'oeil du cyclone BELNA(02S) atterrit en ce moment à 20km au Nord Nord-Ouest de Soalala et à 110km à l'Ouest de Mahajanga.

Depuis peu l'oeil apparaît plus nettement sur les images satellite en haute résolution Météosat acquises toutes les 15 minutes.



➡️ On peut estimer les rafales maximales de l'ordre de 190km/h dans le mur de l'oeil. Les analyses satellite suggèrent également que le coeur du phénomène est accompagné de pluies cycloniques intenses.



➡️ Au cours des prochaines 24heures le centre va s'enfoncer dans les terres du Centre-Ouest malgache. Les vents faibliront assez rapidement alors que des pluies localement torrentielles parfois très éloignées du centre accompagneront BELNA dans son parcours terrestre.