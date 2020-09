AFP Le cyclone Haishen approche du Japon avec des vents violents et de fortes pluies

Publié le Dimanche 6 Septembre 2020

(AFP) Un cyclone puissant se dirigeait vers le sud du Japon dimanche, provoquant des vents violents et de fortes pluies, les autorités prévenant qu'il pourrait être suffisamment fort pour briser les poteaux électriques et renverser les véhicules. Le cyclone Haishen, catégorisé comme "grand" et "extrêmement fort", devait traverser la région d'Amami, des petites îles près de Kyushu séparant l'océan Pacifique de la mer de Chine orientale dans l'après-midi de dimanche. A 8 heures locales (23H00 GMT), Haishen était à environ 150 kilomètres au sud-est de l'île d'Amami Oshima, avec des rafales allant jusqu'à 252km/h. Il est prévu que la tempête atteigne le nord de l'île de Kyushu, l'une des principales îles du Japon, puis se déplace sur sa côte ouest dimanche soir jusqu'à lundi matin, avant de se diriger vers la Corée du Sud, selon l'Agence météorologique du Japon. Plus de 200.000 habitants de Kyushu ont été avertis dimanche matin: ils doivent se mettre en sécurité dans des abris, d'après les services de secours. Plutôt que de rejoindre les écoles et centres prévus dans ces cas-là, certains habitants ont préféré se mettre à l'abri dans des hôtels locaux pour tenter de réduire les risques d'infection liés au coronavirus dans des refuges bondés, selon les médias locaux. Lorsque le cyclone se rapprochera des îles habitées, ses vents violents pourraient devenir assez forts pour briser les poteaux électriques et renverser les voitures, ont averti les météorologistes. La tempête a forcé les gardes-côtes japonais à interrompre les opérations de recherche des membres d'équipage d'un navire qui avait lancé un appel de détresse mercredi près de l'île d'Amami Oshima, frappée par un premier cyclone, Maysak. Les gardes-côtes avaient secouru un deuxième survivant vendredi parmi les 43 membres d'équipage du Gulf Livestock 1, qui transportait quelque 6.000 vaches. Mais des navires de patrouille restent en mer pour pouvoir reprendre les recherches lorsque le cyclone Haishen aura quitté la région, a affirmé un responsable à l'AFP.



