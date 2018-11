Le cyclone Gaja frappe le Tamil Nadu en Inde, 82 000 personnes évacuées

La télévision indienne en anglais NDTV rapporte que 82000 personnes avaient été évacuées avant l'arrivée du cyclone.Elle a montré des images de dégâts assez conséquents. Deux stations météos situées à Nagapattinam rapportent des vents soutenus de 100/110km/h avec des rafales plus élevées sachant que la ville n'a pas connu le plus fort du cyclone qui était de petit diamètre.Vous pouvez retrouver cette petite vidéo sur la page groupe de mon site:https://www.facebook.com/groups/319640145489690/Le cyclone traverse à présent le sud de la Grande Péninsule et devrait ressortir assez affaibli en mer d'Arabie en fin de journée.Il pourrait retrouver un peu de force mais l'environnement plus sec et le renforcement du cisaillement(vents défavorables en altitude par la suite) pourraient assez rapidement le couper dans son élan.Cheers,PH.Patrick Hoareau.