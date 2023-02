A la Une . Le cyclone Freddy fait son premier mort à Madagascar

Le cyclone Freddy a touché les côtes malgaches depuis hier soir. Les craintes sont fortes pour les habitants et une première victime est à déplorer. Par GD - Publié le Mercredi 22 Février 2023 à 07:15

Le cyclone Freddy a touché terre à Madagascar vers 19h20 (heure locale) hier soir, à environ 500 km de la capitale. Des pluies torrentielles et des vagues de plus de huit mètres ont été enregistrées, ce qui a entraîné un risque important d'inondations côtières au cours de la nuit. Un jeune homme de 27 ans est malheureusement mort noyé près du port de Mahanoro, à 200 km au nord de Manajary, en raison des conditions météorologiques extrêmes.



Le cyclone a touché terre à environ 30 km au nord de la ville de Mananjar. Une ville largement détruite l'année précédente par le cyclone Batsirai, qui avait fait plus de 135 victimes. Plus de 2,3 millions de personnes risquent d'être touchées par les effets du cyclone, selon le Programme alimentaire mondial (PAM). Des travailleurs humanitaires ont patrouillé dans les rues pour avertir les habitants de ne pas sortir avant d'avoir reçu l'autorisation des autorités compétentes.



De nombreuses écoles ont été fermées dans quatre des six provinces de Madagascar, et les habitants ont été encouragés à se rendre dans les abris d'urgence. Des sacs de sable ont également été placés sur les toits des maisons pour les alourdir. Les équipes de secours, notamment Médecins du Monde, ont été déployées pour fournir une aide d'urgence.



Le cyclone Freddy devrait continuer sa trajectoire vers le Mozambique, où il est prévu qu'il frappe sous la forme d'une tempête tropicale avec des pluies abondantes. Cette situation survient après que Madagascar ait subi une forte tempête tropicale en janvier, qui a entraîné des inondations et la mort d'au moins 33 personnes. Les régions de l'océan Indien sont souvent touchées par des tempêtes ou des cyclones entre novembre et avril chaque année.