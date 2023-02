Le cyclone Freddy est à moins de 500 km de La Réunion

- FREDDY s'est légèrement affaibli en cours de nuit et a été déclassé au stade de Cyclone Tropical Intense (CTI). Il évolue à un peu plus de 210 km au nord-est de l'île Maurice.



- Ce cyclone puissant et compact génère des vents extrêmes près de son centre, mais la zone d'influence du cyclone reste réduite : peu d'effets ressentis au-delà de 200 km du centre.



- Sur une trajectoire orientée vers l'Ouest-Sud-Ouest, FREDDY se rapprochera des Mascareignes par le nord-est avec un passage au large du Nord-Nord-Ouest de Maurice lundi après-midi et de La Réunion en fin de soirée de lundi. Selon le scénario privilégié, la distance de passage aux îles sœurs devrait être comprise entre 100 et 200 kilomètres pour Maurice et entre 150 et 250 kilomètres pour La Réunion.



- Pour La Réunion et Maurice, ce passage devrait causer une dégradation rapide et significative des conditions météorologiques (vents forts et mer dangereuse notamment) mais n'exposant pas les terres à la zone la plus dangereuse située dans le cœur du cyclone. Néanmoins, compte tenu des incertitudes à court terme, un scénario plus pessimiste avec un passage plus près des îles ne peut pas encore être complètement écarté. L'amélioration se dessine rapidement en journée de mardi.



- Un atterrissage sur la côte orientale de Madagascar est prévu en soirée de mardi à un stade encore probablement intense générant des vents localement dévastateurs et un état de mer très dangereux près de la zone d'impact. La localisation de la zone d’atterrissage reste encore à préciser, mais devrait probablement se situer entre Mahanoro et Mananjary.



- En fin de de semaine, FREDDY après avoir traversé Madagascar pourrait ressortir dans le canal du Mozambique et se renforcer à nouveau avant d’atterrir sur le Mozambique. Toutefois la localisation de la zone d’atterrissage et l'intensité du système à cette échéance restent encore à préciser.



- Etant donné le danger potentiel associé à ce système, il est recommandé aux habitants des Mascareignes, de Madagascar et du Mozambique de suivre de près l'évolution de FREDDY et de rester à l'écoute des consignes des autorités locales.