Le cyclone Freddy "en approche des Mascareignes" à partir de dimanche

Informations sur le système :



- Le cyclone tropical intense FREDDY est un système tropical particulièrement puissant et compact et qui devrait bénéficier de bonnes conditions environnementales au cours des prochains jours.



- Il devrait se déplacer durablement vers l'Ouest au cours des 5 prochains jours. Sur cette trajectoire, FREDDY sera en approche des Mascareignes par le Nord-Est avec une influence possible du temps pour l'île Rodrigues à partir de dimanche. Compte tenu de l'incertitude à cette échéance, il est encore trop tôt pour détailler les éventuels impacts. Les Rodriguais sont donc invités à commencer à suivre l'évolution de la situation.