Le cyclone Fabien est à moins de 3.000 km de La Réunion

Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien. Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures. Par NP - Publié le Lundi 15 Mai 2023 à 18:05

Informations sur le système :



- FABIEN poursuit son intensification, est a été classé cyclone tropical à la mi-journée, il évolue sur le nord-est du bassin, loin des îles habitées.

- Il devrait continuer à s'intensifier ces prochains jours et pourrait atteindre le stade de cyclone tropical intense d'ici le milieu de semaine, tout en se déplaçant vers le sud-ouest, mais sans aucune menace pour les terres.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 16/05 à 16h locales, par 7.7 Sud / 75.2 Est.



- CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 17/05 à 16h locales, par 9.2 Sud / 74.0 Est.



- CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 18/05 à 16h locales, par 10.0 Sud / 73.2 Est.



- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 19/05 à 16h locales, par 10.4 Sud / 72.6 Est.



- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 20/05 à 16h locales, par 10.5 Sud / 71.7 Est



Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.