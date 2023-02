Le cyclone Enala se renforce

Bulletin du 24 février à 05h10 locales de La Réunion (04h10 locales de Mayotte) :



Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.

Il n'y a pas d'alerte en cours à Mayotte, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



CYCLONE TROPICAL numéro 8 (ENALA)



Distance des côtes réunionnaises: 1520 km au secteur: EST

Distance de Mayotte: 2840 km au secteur: EST-SUD-EST



Déplacement: SUD-SUD-OUEST, à 19 km/h.



Informations sur le système :



- L'intensité d'ENALA a été révisée a posteriori au stade minimal de cyclone tropical depuis jeudi 12UTC. Elle reste au stade de cyclone tropical ce vendredi à 00UTC, mais commence à montrer de légers signes d'affaiblissement.



- Sur une trajectoire orientée vers le sud-sud-ouest, ENALA va progressivement s'affaiblir en cette fin de semaine en restant loin des terres habitées.



Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours :



- FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 25/02 à 04h locales, par 25.1 Sud / 68.0 Est.



- FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 26/02 à 04h locales, par 27.7 Sud / 66.1 Est.



- DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 27/02 à 04h locales, par 29.4 Sud / 64.3 Est.



- TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 28/02 à 04h locales, par 28.6 Sud / 64.1 Est.



- DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 01/03 à 04h locales, par 28.8 Sud / 63.5 Est