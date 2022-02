A la Une . Le cyclone Emnati va s'intensifier en passant au plus près de La Réunion

Le système dépressionnaire Emnati se trouve actuellement à 400 kilomètres de La Réunion et continue de s'approcher lentement. Il devrait atteindre le stade de cyclone tropical intense au moment où passera au plus près de notre île, ce soir à 330 kilomètres de nos côtes. Par NP - Publié le Dimanche 20 Février 2022 à 10:33

CYCLONE TROPICAL numéro 5 (EMNATI)



Distance des côtes réunionnaises: 400 km au secteur: NORD

Déplacement: OUEST-SUD-OUEST, à 13 km/h.



Informations sur le système :



- Le cyclone tropical EMNATI continue de s'intensifier au nord des Mascareignes en se déplaçant vers l'ouest-sud-ouest. Il devrait atteindre le seuil de cyclone tropical intense en présentant des fluctuations d'intensité jusqu'à son atterrissage sur la côte est de Madagascar, qu'il atteindra probablement mardi.



- Pour Maurice, EMNATI passe actuellement au plus près de Maurice en ce début de matinée de dimanche à environ 340 kilomètres. Du vent fort, des fortes pluies et de la houle sont attendus ce dimanche avant une amélioration dans la nuit de dimanche à lundi, voire lundi.



- Pour La Réunion, le passage au plus près devrait intervenir en soirée ou cours de nuit de dimanche à près de 330 kilomètres.



Ce dimanche, les rafales pourront dépasser 100km/h avec des fortes pluies attendues notamment dans les hauts du sud et la région du Volcan.



Durant la nuit de dimanche à lundi et lundi matin, les rafales pourraient attendre 120km/h sur le littoral et 130 à 140km/h dans les hauts. Les précipitations concerneront alors essentiellement l'intérieur de l'île et les hauts de l'est. Une lente amélioration pourrait se dessiner en fin de journée de lundi et surtout mardi.



La houle de secteur nord-est puis nord-ouest devrait déferler et impacter la côte est et nord avant de concerner principalement le nord-ouest et la route du littoral lundi (hauteur significative de l'ordre de 5m dans la nuit de dimanche).



- Par la suite, un atterrissage sur Madagascar est envisagé pour mardi en journée ou soirée probablement au stade de cyclone tropical intense, présentant un réel danger pour la zone d'impact. Celle-ci est encore incertaine mais les probabilités sont en hausse pour la région centre Est entre Vatomandry et Mananjary (ville déjà sévèrement impactée par BATSIRAI il y a un peu plus de 15 jours). Les habitants de la zone sont invités à suivre la situation avec attention et de suivre les consignes officielles.













Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 21/02 à 10h locales, par 18.3 Sud / 53.2 Est.



CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 22/02 à 10h locales, par 19.9 Sud / 49.8 Est.



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 23/02 à 10h locales, par 22.2 Sud / 45.8 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 24/02 à 10h locales, par 25.7 Sud / 42.0 Est.



DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 25/02 à 10h locales, par 29.6 Sud / 41.0 Est