A la Une . Le cyclone Emnati est passé au plus près de La Réunion à 22h

La préfecture de La Réunion annonce que le cyclone Emnati est passé au plus près de La Réunion à 22 heures mais devrait rester à moins de 400 km de l'île jusqu'à lundi matin. Par NP - Publié le Lundi 21 Février 2022 à 00:06

Point de situation à 23h00



Le cyclone tropical intense Emnati est passé au plus proche de La Réunion à 22h00. Il restera entre 350 à 400km au nord de La Réunion jusqu'à demain matin. Le vent atteint actuellement de 100 à 110km dans les Hauts habités de l'île. Ces conditions devraient se maintenir, voire se renforcer dans les heures qui viennent. Par ailleurs, les quantités de précipitation devraient s'amplifier en fin de nuit et dans la matinée demain.



La route du littoral reste fermée du côté mer. Seuls les déplacements dans le sens Ouest-Nord restent possibles. La route de Cilaos (RN5) est fermée pour la nuit. Une inspection est prévue demain matin afin d’évaluer les conditions de ré-ouverture. La RD48 de Salazie reste fermée en raison d’éboulis.



A 22h00, 100 foyers étaient privés d’électricité. EDF poursuit les interventions à distance pour rétablir les réseaux.



Par ailleurs, 13.500 foyers étaient privés d'eau (principalement sur les communes de Sainte-Rose et la Plaine des Palmistes). Sur la commune de Saint-Joseph, la qualité de l'eau est altérée, la population est donc invitée à ne pas consommer l'eau à des fins alimentaires.



Concernant les réseaux téléphoniques, 1.300 à 1.500 clients sont privés de téléphonie fixe (opérateurs Zeop, SFR et Orange).



Un prochain point de situation sera réalisé lundi matin à 6h00.







