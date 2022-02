A la Une . Le cyclone Emnati est à 385 km de la Réunion

Le bulletin d'activité cyclonique situe le météore à 385 km de nos côtes. Il se déplace à 13km/h et devrait passer en toute fin de journée ou en cours de nuit à prés de 330km du département. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 20 Février 2022 à 13:40

Dernier bulletin de Météo France :



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 155 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: non renseigné.



Pression estimée au centre: 955 hPa.

Position le 20 février à 13 heures locales: 17.4 Sud / 55.6 Est.



Distance des côtes réunionnaises: 385 km au secteur: NORD

Distance de Mayotte: 1230 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: OUEST-SUD-OUEST, à 13 km/h.



Informations sur le système :



- Le cyclone tropical EMNATI continue de s'intensifier au nord des Mascareignes en se déplaçant vers l'ouest-sud-ouest. Il devrait atteindre le seuil de cyclone tropical intense en présentant des fluctuations d'intensité jusqu'à son atterrissage sur la côte est de Madagascar, qu'il atteindra probablement mardi.



- Pour Maurice, EMNATI est passé au plus près de Maurice la nuit dernière à environ 350km. Du vent fort, des fortes pluies et de la houle sont encore attendus ce dimanche avant une amélioration dans la nuit de dimanche à lundi, voire lundi.



- Pour la Réunion, le passage au plus près devrait intervenir en toute fin de journée ou en cours de nuit de dimanche à prés de 330km. Ce dimanche, les rafales pourront dépasser 100km/h avec des fortes pluies attendues notamment dans les hauts du sud et la région du Volcan. Durant la nuit de dimanche à lundi et lundi matin, les rafales pourraient attendre 120km/h sur le littoral et 130 à 140km/h dans les hauts. Les précipitations concerneront alors essentiellement l'intérieur de l'île et les hauts de l'est. Une lente amélioration pourrait se dessiner en fin de journée de lundi et surtout mardi. La houle de secteur nord-est puis nord-ouest devrait déferler et impacter la côte est et nord avant de concerner principalement le nord-ouest et la route du littoral lundi (hauteur significative de l'ordre de 5m dans la nuit de dimanche).



- Par la suite, un atterrissage sur Madagascar est envisagé pour mardi en journée ou soirée probablement au stade de cyclone tropical intense, présentant un réel danger pour la zone d'impact. Celle-ci est encore incertaine mais les probabilités sont en hausse pour la région centre Est entre Vatomandry et Mananjary (ville déjà sévèrement impactée par BATSIRAI il y a un peu plus de 15 jours). Les habitants de la zone sont invités à suivre la situation avec attention et de suivre les consignes officielles.

Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



Attention : Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus

grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du

phénomène, sans considération sur son extension.