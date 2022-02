Cyclone - Emnati Le cyclone Emnati devient cyclone tropical intense

Emnati continue de s'intensifier au nord des Mascareignes et vient d'atteindre le seuil de cyclone tropical intense. Il devrait poursuivre son intensification, mais en présentant des fluctuations d'intensité jusqu'à son atterrissage sur la côte est de Madagascar qu'il atteindra en journée de mardi.

Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 20 Février 2022 à 17:15

Le cyclone est à désormais à 365 km au secteur au nord de La Réunion et se déplace à une vitesse de 11 km/h. Son passage au plus près devrait intervenir en toute fin de journée ou en cours de nuit ce dimanche à prés de 350km.



Les rafales actuellement proches de 100km/h sur les zones littorales et 120km/h dans les hauts, pourraient atteindre 120km/h sur le littoral et 130 à 140km/h dans les hauts durant la nuit prochaine et lundi matin. Les précipitations concerneront alors essentiellement l'intérieur de l'île et les hauts de l'est.



Une lente amélioration pourrait se dessiner en fin de journée de lundi et surtout mardi. La houle de secteur nord-est puis nord-ouest devrait déferler et impacter la côte est et nord avant de concerner principalement le nord-ouest et la route du littoral lundi (hauteur significative de l'ordre de 5 à 6m).