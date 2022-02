Le cyclone Batsirai est à 240 km de La Réunion

CYCLONE TROPICAL INTENSE numéro 2

(BATSIRAI)





Distance des côtes réunionnaises: 240 km au secteur: NORD-NORD-EST

Distance de Mayotte: 1370 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: OUEST, à 11 km/h.



Informations sur le système :

- BATSIRAI, cyclone tropical intense, évolue à 19h locales à environ 240km au nord-nord-est de l'île de la Réunion. Il se déplace vers l'Ouest/Ouest-Sud-Ouest à environ 11km/h. Sur cette trajectoire, il passe actuellement au plus près de Maurice et devrait passer au plus près de la Réunion en début de journée de demain jeudi à environ 160km (+/- 50km).



- Maurice a commencé à connaitre une dégradation significative du temps avec un renforcement du vent et des pluies. L'amélioration devrait comment à se dessiner à partir de demain jeudi.



- La Réunion est en alerte rouge depuis 19h. Durant l'alerte rouge, la population doit rester confinée et se tenir à l'écoute des annonces officielles. Les conditions ont commencé à se dégrader avec des rafales supérieures à 100/110 km/h sur le littoral et 140km/h dans les hauts. Des pluies concernent l'ensemble du département mais c'est essentiellement les hauts du Sud où les cumuls sont les plus marqués (448mm en 24h à Grand Coude, 189mm au Tevelave)



- Les conditions devraient nettement se dégrader sur la Réunion ce soir et la nuit prochaine à l'approche du cyclone tropical intense. Demain matin, les rafales de vent pourraient dépasser les 130km/h sur le littoral et les 150km/h dans les hauts et sur les sommets. La région des plaines et le littoral Nord-Ouest sont pour l'instant plutôt à l'abri des vents les plus forts. Mais le vent devrait brutalement rentrer sur ces régions en cours de nuit. Des fortes pluies vont concerner l'ensemble du département. Elles pourraient être particulièrement fortes à proximité du Volcan et des cirques. Les conditions devraient s'améliorer à partir de la fin de journée et surtout en journée de vendredi. La houle cyclonique va concerner principalement l'est et le nord du département. La route du littoral pourraient être particulièrement impactée avec des vagues de l'ordre de 5m en moyenne (10 à 12m pour les plus fortes) la nuit prochaine et demain.



- En fin de semaine, BATSIRAI devrait se rapprocher des côtes EST de Madagascar et notamment la région de Mahanoro, possiblement au stade de Cyclone Tropical Intense. Un impact majeur apparait donc probable pour cette région. De fortes pluies pourraient concerner ensuite la moitié sud de Madagascar.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 03/02 à 16h locales, par 19.5 Sud / 54.2 Est.



CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 04/02 à 16h locales, par 19.7 Sud / 51.4 Est.



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 05/02 à 16h locales, par 20.1 Sud / 47.6 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 06/02 à 16h locales, par 21.4 Sud / 41.4 Est.



FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 07/02 à 16h locales, par 22.4 Sud / 38.2 Est



-------------------------------------------------



Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.



Ce bulletin est à présent terminé.