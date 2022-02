Le cyclone Batsirai devrait passer plus près que prévu de La Réunion

Le cyclone tropical intense Batsirai a ralenti sa course lundi pour se renforcer avant de reprendre son chemin vers La Réunion. La trajectoire du météore a évolué à plusieurs reprises ces derniers jours.



Le système dépressionnaire a donné beaucoup de fil à retordre aux prévisionnistes avec des changements de rythme, des baisses et des reprises d'intensité.



Mais le cyclone tropical intense Batsirai devrait passer au plus près de La Réunion ce jeudi dans la matinée. Les premières prévisions prévoyaient un passage à environ 250 kilomètres de nos côtes.



Selon les dernières prévisions, il devrait transiter à 160 kilomètres de La Réunion. Météo France rappelle qu'il existe une marge d'erreur de 50 kilomètres environ.



La Réunion pourrait donc être concernée dans les prochaines heures par une dégradation météorologique plus importante que prévu. L'alerte rouge pourrait être déclenchée dans la journée.