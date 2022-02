Le cyclone Batsirai devrait longer La Réunion durant les prochaines heures

Au cours des prochaines heures, il devrait longer l’île à une distance comprise entre 180 et 200 km

pluies intenses, vent fort et houle, y compris après son passage au large de l’île. L’alerte rouge reste donc pleinement en vigueur.

Restez chez vous jusqu’à nouvel ordre ;

Ne vous déplacez pas ;

Ne vous mettez pas en danger (notamment pour prendre des photos) ;

N’utilisez le téléphone qu’en cas d’absolue nécessité ;

Restez calme et à l’écoute des bulletins météorologiques et des consignes officielles relayées par les radios et télévisions locales ainsi que les sites internet d’information ;

Soyez vigilants par rapport au risque d’intoxication au monoxyde de carbone.

A 06h30 ce jeudi 3 février, Batsirai se situe à 200 km au nord de La Réunion. Il est toujours au stade de cyclone tropical intense et se déplace à environ 9km/h.L’épisode cyclonique va donc se poursuivre toute la journée en générantLa préfecture rappelle la nécessité de continuer à respecter rigoureusement les consignes de sécurité suivantes :dont les symptômes sont notamment mal de tête, envie de vomir, grosse fatigue. Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux, il ne se voit pas et ne sent rien. En cas de suspicion d’intoxication, éteignez le groupe électrogène et contacter les services de secours.Un point de situation global sera fait par le préfet lors d’un point presse à 09h00 ce matin.