Le cyclone BELNA se rapproche de Mayotte et de Mada, Mayotte toujours en alerte orange

➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion ( CMRS) a mis à jour le suivi du cyclone BELNA sur la base du point de 10heures ce dimanche 08 Décembre 2019.



➡️ Le cyclone BELNA(02S) représente une menace potentielle pour Mayotte et le Nord-Ouest et l'Ouest de Madagascar.

A 09heures heure de Mayotte/Mada l'oeil était positionné à 170km au Nord-Est de Mayotte et à 420km au Nord de Mahajanga/Mada. Le cyclone s'est déplacé vers le Sud Sud-Ouest à la vitesse de 11km/h au cours des 6 heures précédentes.



➡️BELNA a montré des signes évidents d'intensification au cours de la soirée d'hier qui se sont rapidement interrompus.

La présentation satellite sur les images conventionnelles s'est même dégradée ce qui laisse suggérer des modifications de la dynamique de l'oeil ( possible cycle de l'oeil) qui était encore visible sur les images micro-ondes.

Les dernières images micro-ondes et les composites me laissent penser que l'intensification pourrait reprendre ces prochaines heures.



Mayotte est toujours en alerte cyclonique orange.



➡️ La prévision actuelle anticipe un passage de l'oeil dans le courant de l'après-midi à un peu plus de 100km de Mayotte et un atterrissage à plus de 150km à l'Ouest de Mahajanga lundi en fin de journée.



➡️ Le Nord-Ouest de Madagascar sera potentiellement exposé lundi à des pluies cycloniques fortes à torrentielles avec des rafales pouvant localement dépasser 200km/h près du point d'impact.

D'autre part la mer pourrait envahir le littoral à proximité du point d'impact avec une surcote de 2 à 3m possible.



➡️ Les populations directement ou indirectement menacées par ce cyclone sont invitées à se tenir régulièrement informées.

Prochain point cyclonique prévu sur cette page: en début de soirée au plus tard.