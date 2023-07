A la Une . Le crooner de Saint-Joseph est prêt à décoller

Le Réunionnais MCBOX retrouve son registre de prédilection, "que du love". Le Saint-Joséphois qui est toujours un artiste de Nemesis (Universal) au niveau national, livre son tube des vacances avec son mentor de toujours, VJ Awax. Pour le clip, le "Mauvais Garçon" est de retour à Madagascar mais pour une toute autre raison. On regrettera simplement l'absence de son acolyte St-Unit pour les chœurs comme dans "Lolita". Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 à 08:29







Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur