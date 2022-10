Le critérium des Cévennes : L’essentiel est préservé pour Réhanne Gany

Le critérium des Cévennes a été une édition marquée par des conditions totalement sèches. Réhane Gany était aligné aux côtés de Frédéric Vauclare en remplacement de son navigateur habituel Franck retenu pour raisons familiales. Le pilote réunionnais termine au pied du podium mais préserve l’essentiel dans son objectif de saison. Il aura fallu plusieurs kilomètres au duo nouvellement formé pour caler les automatismes nécessaires à l’évolution au plus haut niveau. «La matinée de la première étape nos aura permis décaler plus précisément le tempo et le rythme d’annonce des notes.» expliquait Réhane. «Le fait de reprendre la compétition après une interruption de deux mois et un nouveau copilote m’a contraint à rester en permanence dans un rythme secure. Néanmoins, on a rapidement pu se caler et le scratch dans l’ES7 est là pour en attester alors que la bataille était à son summum.» En lutte pour le podium final pour préserver toutes ses chances dans le cadre de la Stellantis Motorsport Rally Cup, le duo avait stratégique ment misé sur la longue spéciale de 38km63 en fin de rallye.



«C’est effectivement la première fois que j’affrontais une spéciale aussi longue.» souriait le pilote. «Une sacrée expérience! Alors que notre rythme nous permettait de jouer devant, nous avons rejoint une voiture victime d’une crevaison. L’équipage ne nous a pas laissé la place de passer et nous avons tout perdu en deuxième partie. Dommage! Il y a des choses qu’on ne contrôle pas !» détaillait le réunionnais. Dommage en effet, le rythme imprimé par le duo dans cette ES12 lui permettait de monter sur le podium.



Néanmoins l’essentiel est préservé, comme l’annonçait Réhane doctement : «Quand on ne peut gagner, il faut savoir ne pas perdre!» Avec deux des postulants au titre final contraints à l’abandon, seuls deux pilotes sont désormais en mesure de convoiter la couronne synonyme de passage à la catégorie supérieure (Rally2)la saison prochaine. Le sprint final se déroulera donc à l’occasion du Rallye du Var fin Novembre pour une ultime confrontation asphalte. L’équation est simple désormais: en tenant compte du plus mauvais résultat restant à retrancher du décompte de Réhane, il est à un point du leader et donc celui qui terminera devant l’autre sera sacré Vainqueur SMRC 2022. Pour l’heure Réhane reste sur sa ligne : «Quoi qu’il arrive, je suis en Finale de cette coupe au niveau incroyablement relevé. Comme on l’a constaté aux Cévennes, la connaissance du terrain est un plus. Néanmoins tout le monde se transcende pour une Finale. Ce sera vraiment intéressant...»