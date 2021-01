Rubrique sponsorisée Le covoiturage pour une mobilité durable

Par La Région Réunion - Publié le Mercredi 27 Janvier 2021 à 14:33 | Lu 203 fois

Afin de permettre aux Réunionnais de se déplacer tout en contribuant à réduire l’impact écologique et la congestion du trafic, la Région Réunion développe des solutions de mobilités alternatives comme le covoiturage.



Les avantages du covoiturage

Le covoiturage est une alternative de transport intéressante qui rend service et permet de réduire le nombre de véhicules sur les routes, et donc les émissions de gaz à effet de serre. Son utilité s’inscrit dans une dynamique vertueuse, et a de nombreux avantages :



1. économiques : diminution du coût lié au déplacement, puisque l’automobiliste partage ses frais (carburant, maintenance, etc.).



2. écologiques : réduction de la pollution, des gaz à effet de serre et de la consommation du pétrole, énergie non-renouvelable.



3. pratiques : amoindrissement des embouteillages, des ralentissements aux entrées des villes et des problèmes de stationnement.



4. sociaux : un moment de convivialité, l’occasion de faire des rencontres et une aide pour les personnes ne pouvant se déplacer seules.



5. sécurité : amélioration du comportement sur les routes, puisque le conducteur transporte une ou plusieurs personnes.

Les aires de covoiturage

Conformément aux objectifs du SRIT (Schéma Régional des Infrastructures et des Transports), de la PRI (Planification Régionale de l’Intermodalité) et du Schéma Directeur du Covoiturage, la Région Réunion favorise la création de parkings et d’aires de covoiturage, en cohérence avec les réseaux de transports en commun, encourage le développement de l’intermodalité sur le territoire. Ainsi 10 aires de covoiturage proposant 300 places sont déjà disponibles et d’autres sites supplémentaire sont actuellement à l’étude.

Contacter d’autres covoitureurs

Les usagers à la recherche de « covoitureurs » ou de communautés peuvent planifier au mieux leur trajet via deux plateformes de covoiturage sélectionnées par la Région Réunion suite à un appel à projets : Mobicoop

Karos Réunion Covid-19 et covoiturage

Respect des gestes barrières



Durant cette période de crise sanitaire, le covoiturage reste autorisé (en dehors des horaires de couvre-feu ou muni d’une attestation de déplacement dérogatoire selon la région où vous vivez).



Le gouvernement rappelle néanmoins que sa mise en œuvre doit être adaptée au contexte de lutte contre l’épidémie de coronavirus et passe par le respect de plusieurs obligations sanitaires :



le port d’un masque couvrant le nez et la bouche pour le conducteur et les passagers à partir de 11 ans ;

le véhicule peut accueillir deux passagers à l’arrière et un passager à l’avant ;

Le conducteur peut refuser l’accès à son véhicule à un passager ne portant pas de masque.



Il est également recommandé que les véhicules soient aérés régulièrement et désinfectés avant chaque trajet et qu’en quittant le véhicule, chaque usager doit emporter tous ses déchets. Les usagers à la recherche de « covoitureurs » ou de communautés peuvent planifier au mieux leur trajet via deux plateformes de covoiturage sélectionnées par la Région Réunion suite à un appel à projets :Durant cette période de crise sanitaire, le covoiturage reste autorisé (en dehors des horaires de couvre-feu ou muni d’une attestation de déplacement dérogatoire selon la région où vous vivez).Le gouvernement rappelle néanmoins que sa mise en œuvre doit être adaptée au contexte de lutte contre l’épidémie de coronavirus et passe par le respect de plusieurs obligations sanitaires :le port d’un masque couvrant le nez et la bouche pour le conducteur et les passagers à partir de 11 ans ;le véhicule peut accueillir deux passagers à l’arrière et un passager à l’avant ;Le conducteur peut refuser l’accès à son véhicule à un passager ne portant pas de masque.Il est également recommandé que les véhicules soient aérés régulièrement et désinfectés avant chaque trajet et qu’en quittant le véhicule, chaque usager doit emporter tous ses déchets.