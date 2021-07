Le couvre-feu va être réinstauré à La Réunion

L'état d'urgence sanitaire va être déclaré dans deux départements d'Outre-Mer ce mardi : La Réunion et la Martinique. La conséquence est notamment le retour du couvre-feu dans ces territoires. Les heures de début et de fin de ces restrictions nocturnes de déplacement ne sont pas encore connues.Jacques Billant a pris la parole en fin de semaine dernière. Il avait notamment expliqué qu'il avait demandé au Gouvernement d'obtenir des pouvoirs accrus afin d'être en capacité d'instaurer le couvre-feu si la situation sanitaire continuait d'empirer.L'état d'urgence sanitaire va être réinstauré dès demain et le couvre-feu sera donc de nouveau d'actualité très prochainement.La circulation du coronavirus est en hausse depuis maintenant trois semaines à La Réunion. Un nouveau record du nombre de nouvelles contaminations hebdomadaires pourrait être enregistré sur la semaine glissante du samedi 3 au vendredi 9 juillet. Les données de l'Agence régionale de Santé seront communiquées dans la journée de dimanche.Le taux de positivité, qui est un indicateur majeur des autorités sanitaires, repart à la hausse après avoir été stable pendant deux semaines. Il augmente de 0,3 points et se rapproche du seuil de surveillance national.La pression hospitalière avait atteint un niveau très critique la semaine dernière, il n'y avait mercredi plus que 2 lits de réanimation sur toute La Réunion. Le taux d'occupation a depuis baissé mais reste élevé : une trentaine de personnes Covid+ sont actuellement admises en soins critiques contre une quarantaine lors des semaines précédentes. Le nombre de malades en médecine Covid a aussi légèrement baissé.