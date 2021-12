A la Une .. Le couvre-feu prolongé en Guadeloupe et en Martinique, un gendarme blessé par balles à Saint-Martin

Les tensions repartent de plus belle en Guadeloupe. Ce jeudi, un gendarme a été blessé par balles à Saint-Martin, île qui dépend de la Guadeloupe, dans des affrontements qui ont opposé la gendarmerie à un groupe de personnes entre Sandy Ground et la Baie Nettlé, dans l'ouest de Saint-Martin. Par ailleurs, le couvre-feu a été prolongé aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique. Par NP - Publié le Vendredi 3 Décembre 2021 à 08:32

Concernant les affrontements qui ont eu lieu à Saint-Martin, la gendarmerie indique avoir été la cible de trois salves de tirs alors que des gendarmes intervenaient à l'entrée de la Baie Nettlé pour retirer la carcasse d'une voiture incendiée. Le militaire blessé a reçu une balle qui a traversé sa jambe gauche pour se loger dans celle de droite mais ses jours ne sont pas en danger indique la gendarmerie.



En raison de la poursuite des troubles à l'ordre public dans certaines communes de Guadeloupe, le préfet Alexandre Rochatte a décidé de la "prorogation du couvre-feu" dans 21 communes de l'île jusqu'au 7 décembre à 5h.



Afin de garantir la sécurité des pers & des biens, le préfet #Guadeloupe, a décidé la prorogation du #couvrefeu de 18h à 5h jusqu’au 7 dec à 5h sur certaines communes

📍La vente d’essence en jerrican est également interdite

Tout contrevenant s’expose à des poursuites judiciaires. pic.twitter.com/Fp8eZOVIKh

— Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) December 2, 2021

Une décision similaire à été prise par son homologue de Martinique, où le couvre-feu sera maintenu jusqu'au 4 décembre à 5h.



Le préfet de Guadeloupe a par indiqué que 10 nouvelles interpellations ont eu lieu dans la nuit du 1er au 2 décembre. "Des individus ont été découverts en possession d'armes à feu et de matériels pouvant servir à des vols et des destructions de bien", précise-t-il dans un communiqué.



Dans le même temps, une rencontre a eu lieu entre le "collectif des organisations en lutte" et un groupe d'élus guadeloupéens pour tenter de trouver une solution à cette crise sociale. Réunion durant laquelle ils ont redemandé la venue d'une mission interministérielle afin d'obtenir des garanties "sur les points relevant de la compétence de l'Etat".



Pour rappel, la crise sociale actuellement en cours en Guadeloupe trouve son origine dans le refus de l'obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers mais s'est rapidement étendue à d'autres revendications comme la vie chère ou le fort taux de chômage, des jeunes notamment.