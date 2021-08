A la Une . Le couvre-feu perd une heure à partir d'aujourd'hui

Pensez-y avant de prendre la route. Vous disposez d'une heure supplémentaire pour rentrer à votre domicile. C'est ce lundi qu'entre en vigueur l'ajustement horaire du couvre-feu prolongé, tout comme l'ensemble des mesures de freinage d’urgence, jusqu’au 31 août. Par LG - Publié le Lundi 16 Août 2021 à 06:14





En ce jour de rentrée, signalons que le fait d’aller chercher ses enfants à l’école durant les horaires de couvre-feu constitue d'ailleurs un motif de dérogation au couvre-feu.



Les personnes concernées devront faire remplir un justificatif de déplacement scolaire par le chef d’établissement ou le directeur d’école. L’attestation est



Seules les personnes qui présentent une attestation de déplacement dérogatoire peuvent se déplacer pendant les horaires de couvre-feu. Les seuls motifs de déplacement autorisés restent les suivants :



Motifs médicaux :

- Vaccination ;

- Dépistage ;

- Rendez-vous avec des professionnels de santé ;

- Consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ;

- Achat de produits de santé.



Motifs professionnels :

- Trajet domicile travail ou avec le lieu d'enseignement et de formation ;

- Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.



Motifs familiaux et personnels :

- Motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;

- Emmener et aller chercher les enfants à l’école, établissement scolaire, activités périscolaires, centres de loisirs ;

- Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;

- Convocation judiciaire ou administrative ;

- Rendez-vous chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

- Transferts ou transits vers les aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;

- Livraisons de nourriture à domicile jusqu’à 22h ;

- Trajets entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité sportive réservés uniquement aux sportifs de haut niveau et aux personnes disposant d'une prescription médicale ;



- Déplacements brefs dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.



Pour tout déplacement durant les horaires de couvre-feu, vous devrez présenter une pièce d’identité et un justificatif de déplacement temporaire ou permanent disponible sur le site internet de la préfecture. Afin de faciliter les déplacements dans le cadre de la rentrée professionnelle et scolaire, le préfet Jacques Billant a décidé de repousser le couvre-feu jusque-là appliqué à 18 heures en le faisant passer à 19 heures. L'heure de fin ne change pas, elle est toujours positionnée à 5 heures du matin.En ce jour de rentrée, signalons que le fait d’aller chercher ses enfants à l’école durant les horaires de couvre-feu constitue d'ailleurs un motif de dérogation au couvre-feu.Les personnes concernées devront faire remplir un justificatif de déplacement scolaire par le chef d’établissement ou le directeur d’école. L’attestation est disponible ici Seules les personnes qui présentent une attestation de déplacement dérogatoire peuvent se déplacer pendant les horaires de couvre-feu. Les seuls motifs de déplacement autorisés restent les suivants :- Vaccination ;- Dépistage ;- Rendez-vous avec des professionnels de santé ;- Consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ;- Achat de produits de santé.- Trajet domicile travail ou avec le lieu d'enseignement et de formation ;- Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.- Motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;- Emmener et aller chercher les enfants à l’école, établissement scolaire, activités périscolaires, centres de loisirs ;- Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;- Convocation judiciaire ou administrative ;- Rendez-vous chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;- Transferts ou transits vers les aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;- Livraisons de nourriture à domicile jusqu’à 22h ;- Trajets entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité sportive réservés uniquement aux sportifs de haut niveau et aux personnes disposant d'une prescription médicale ;- Déplacements brefs dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.Pour tout déplacement durant les horaires de couvre-feu, vous devrez présenter une pièce d’identité et un justificatif de déplacement temporaire ou permanent disponible sur le site internet de la préfecture.