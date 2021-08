Le couvre-feu devrait être repoussé à 19h

Le préfet de La Réunion s'est entretenu avec les maires de l'île ce mercredi après-midi lors de la réunion de crise hebdomadaire. Il a évoqué la situation sanitaire toujours dégradée sur le département L'épidémie de coronavirus continue de prendre de l'ampleur à La Réunion avec un niveau de contamination record la semaine dernière . Mais la courbe s'infléchit depuis la mise en place du couvre-feu à 18 heures et du reconfinement. Pour autant, les autorités expliquent depuis plusieurs mois qu'il faut environ 2 semaines pour évaluer véritablement les conséquences d'une mesure.Le préfet a décidé de mettre en place de nouvelles règles pour lutter contre la propagation du coronavirus le 31 juillet. Il a notamment réinstauré un couvre-feu à 18 heures mais aussi un confinement aménagé (10 km du lundi au samedi et 5 km le dimanche).Ces mesures en vigueur jusqu'au lundi 16 août devraient vraisemblablement être prolongées jusqu'à la fin du mois d'août, soit pour deux semaines supplémentaires Mais un aménagement important devrait y être apporté en lien avec la rentrée dans les salles de classe et donc sur les routes : le couvre-feu devrait être repoussé à 19 heures.Le préfet de La Réunion devrait prendre la parole d'ici la fin de la semaine pour officialiser l'ensemble de ces nouvelles mesures mais aussi apporter des précisions sur la stratégie de lutte contre l'épidémie de coronavirus. Restez connectés sur Zinfos974 pour en être informés.